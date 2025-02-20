Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen MUSMER Unileague 6. Hafta mücadelesinde Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşısında 66-55’lik skorla galip gelerek önemli bir zafer elde etti.

Karşılaşmada BAÜ’nün etkili oyunuyla öne çıktığı görülürken, Farisoğlu 15 sayı ile takımına önemli katkı sağladı. Nweke, 10 ribaund alarak pota altında güçlü bir performans sergilerken, Rustamov 10 asist ve 16 verimlilik puanı ile oyun kurucu rolünü başarıyla üstlendi.

UKÜ cephesinde ise Ngoyi 21 sayı, 3 asist ve 26 verimlilik puanı ile takımının en skorer ismi oldu. Voldi Longby ise 10 ribaund ile takımının savunma ve hücum ribaundlarında etkili bir performans ortaya koydu.

Bu galibiyetle birlikte BAÜ, MUSMER Unileague’de yoluna iddialı bir şekilde devam ediyor.