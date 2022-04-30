“Haykırdık, haykırıyoruz, haykıracağız!...”

“İSTİKRARSIZ HÜKÜMET POLİTİKALARI EMEKÇİLERİN HAYATLARINI ELLERİNDEN ALDI”
Yapılan yazılı açıklamada hükümete eleştiriler getiren İEZB Yönetimi, istikrarsız hükümet politikalarının, emekçilerin çalışma hayatında tahribata yol açtığı gibi, emekçilerin hayatlarının da ellerinden alındığına vurgu yaptı. İEZB, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada madde madde şunlara yer verdi:
- Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları, geleceğe dair umutları tüketmekte, emekçiler, bunalıma yol açacak koşullarda çalışmaya mahkûm edilmek istenmektedir.
- Denetimsizlik; kayıt dışı istihdamın engellenmesinden ziyade teşvik edilmesi, emekçilerin tanımlı ve yasal olan haklarından mahrum bırakılması ve iş cinayetlerine davetiye çıkarılması anlamına gelmektedir.
- Kamu yatırımlarından vazgeçilmesi ve kamu istihdam alanının daraltılması ile taşeronlaştırma süreci hızlandırılmakta, kamu politikaları sermayenin ilkesi olan "kâr" ilkesine göre düzenlenmekte ve emekçilere köle gibi çalışmak dayatılmaktadır.
- Bu koşullar karşısında yaşamlarını ve geleceklerini savunmak için sendikalaşmaya ve örgütlenmeye kalkışan emekçiler işten çıkarılmakta, hukuk dışı baskılara maruz bırakılmaktadır.
- Serbest piyasa ekonomisinin kaçınılmaz bir sonucu olan işsizlik, ülke genelinde her geçen gün artmakta, eğitim,sağlık barınma ve ulaşım gibi temel insani haklar piyasanın egemenliğine terk edilmekte, çocuklarımız geleceksiz bırakılmaktadır.
"Esnaf ve zanaatkar emekçiler zor zamanlarda bir birine destek ve dayanışma ile iş hayatına daha güçlü tutunabilirler."
Serkan Kırmızı
İEZB Başkanı