Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Üstel’e, geniş bir heyet eşlik ediyor. Heyette, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile üst düzey bürokratlar yer alıyor.

Üstel ve heyeti, Ankara’da bir dizi temaslarda bulunacak. Görüşmelerde KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği, ulaştırma projeleri, mali destek konuları ve diğer önemli meseleler ele alınacak.

-Üstel ve heyeti ilk olarak TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüşecek

Üstel ve heyeti ilk olarak, Türkiye saatiyle 10.00’da (KKTC saatiyle 09.00) Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşecek.