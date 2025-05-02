Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, elzem hizmet olması nedeniyle sendikaların Maliye Bakanlığına bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi şube amirliklerinde başlatacakları grevin elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan nitelikte ve düzen bozucu nitelikte olması nedeniyle, Gümrük ve Rüsumat Dairesi şube amirliklerinde 2 Mayıs 2025 tarihinde başlatacakları grevin, 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.

Resmi gazeteye göre de Bakanlar Kurulu ayrıca Elektrik Kurumu Sendikasının (EL-SEN) ve/veya diğer Sendikaların başlatacakları grevin, elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan nitelikte olması nedeniyle, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun tüm birimlerinde 2 Mayıs 2025 tarihinde başlatacakları grevin 60 gün süre ile ertelenmesi kararını da aldı.

Resmi Gazetede ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun, ‘Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü ve bağlı tüm birimleri ile Limanlar Dairesi Müdürlüğü ve bağlı tüm birimleri, Sivil Havacılık Hizmetleri ile Gazimağusa ve Girne Liman hizmetlerindeki düzeni bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının ve/veya diğer tüm sendikaların, Hava Trafik Kontrol Şube Amirliğinde ve/veya Ercan Havalimanı’nın tüm birimleri ve Gazimağusa, Girne Limanları’nda başlatacakları grev’ ile ‘genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliği, anayasal düzeni bozucu nitelikte olması veya elzem olan KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerindeki düzeni ve genel sağlığı bozucu nitelikte olduğu nedeniyle, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve/veya diğer tüm sendikaların, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında ve/veya hastanelerde ve/veya sağlık merkezlerinde başlatacakları grevin de 60 gün süre ile ertelenmesi kararı da yer aldı.