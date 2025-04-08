Bakanlar Kurulu, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı. Tüzük Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Maliye Bakanı Özdemir Berova Bakanlar Kurulu sonrasında basına yaptığı açıklamada, hazırlanan tüzükle zorunlu eğitim yaşında olan öğrencilerin kıyafetini belirleme yetkisinin tamamen okul idarelerine bırakıldığını, Lise çağındaki öğrencilerin ise okul üniformasıyla birlikte inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbest bırakıldığını kaydetti.

Berova, bugün yapılan Bakalar Kurulu toplantısında rutin konuların yanı sıra Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü görüşerek onayladıklarını belirtti.

Berova, Tüzüğün son şeklinin Anayasa’nın 1996 yılında Cumhuriyet Meclisi tarafından da onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Evrensel İnsan Hakları ve Çocuk Hakları ile ilgili kurallar dikkatlice incelenerek verildiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan daha sonra teknik olarak kurulda görüşülmek üzere gönderilen tüzüğün, bugün Cumhuriyet Meclisi'nde UBP gurubunda uzun soluklu değerlendirildiğini ve gelen öneriler doğrultusunda yapılan çalışmalarla tüzüğün son halinin verilerek Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldiğini dile getiren Berova, UBP gurup toplantısında tüzüğün oybirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na önerildiğini kaydetti.

Tüzüğün, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Anayasanın da açıkça ifade ettiği kurallar dikkate alınarak iki ana ilke doğrultusunda hazırlandığını dile getiren Berova, öğrenci kılık kıyafetiyle ilgili olan ilkeleri şöyle sıraladı:

“1. Öğrencilerin kılık, kıyafet düzenlemesinin eğitimde fırsat eşitliğine engel teşkil etmez ve pedagojik esaslara uygun olmalıdır.

2. Eğitim ortamında kılık, kıyafet ile her türlü ayrımcılığı reddeder.”

Okullarda esas olanın üniforma olduğunu vurgulayan Berova, üniformanın nasıl olacağının ise okul idareleri tarafından belirleneceğini ve üniforma üzerinde hiçbir ideolojik, mesaj verebilecek rozet veya yazı olamayacağını kaydetti.

Berova, zorunlu eğitim yaşında olan öğrenciler için okul üniformalarının ve bu ilkeler ışığındaki kılık ve kıyafetin belirleme yetkisinin tamamen okul idarelerine bırakıldığını kaydetti.

Berova, lise çağındaki öğrencilerin ise yine okul idareleri tarafından ancak okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniformasıyla birlikte öğrencilerin inançları gerekliliği olan belirli kıyafetleri giymekte serbest olduğunu tüzükte açıkça ifade ettiklerini kaydetti.

İnançları doğrultusunda giyilecek kıyafetlerin okul üniformalarını hiçbir şekilde kapatamayacağının da tüzükte belirlendiğini kaydeden Berova, ihtiyaçlara göre Milli Eğitim Bakanlığının belirtilen kıyafetlerin okul üniformasıyla uyumlu olacak şekilde renk, şekil, boyut, desen ve esas ve usullerinin bakanlık tarafından düzenlenecek genelgeler ile ortaya konacağını söyledi.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinde yapılan tartışmalarda olayın başka boyutlara çekilmeye çalışıldığını dile getiren Berova, sarık veya fes gibi giyim tarzlar olabileceği söylemlerinin safsatayla dolu mesajlar olduğunu söyleyerek, “Altını çizerek bir kez daha söylemek isterim ki, ortaöğretimde üniformaların yanında herhangi bir kıyafet kullanılacaksa bu okul idarelerinin takdirine bırakılmıştır. Lise düzeyinde yani zorunlu eğitim yaşını geçmiş olan öğrencilerimizin ise okul üniformalarını kapatmayacak şekilde belirli kıyafetleri Bakanlığın hazırlayacağı genelgeyle uygun şekilde gelen talepler doğrultusunda yayınlayacak ve zaman içinde de değişiklik gösterebilir.” dedi.

Resmi Gazete

Bu arada, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzüğe göre, zorunlu eğitim yaşında olan öğrenciler ile ilgili kıyafet belirleme yetkisi okul idarecilerine bırakılırken, lise çağındaki çocuklar için okul üniforması ile birlikte öğrencilerin dini inançlarına göre giyinmeleri serbest bırakıldı.