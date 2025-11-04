Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rahvancıoğlu, bu tabloyla birlikte asgari ücretlinin fiilen “10 ayda 9,28 maaş” alabildiğini, bugün itibarıyla reel asgari ücretin 1 Ocak 2025 bazında aylık 5 bin 210 TL eridiğini ve özel sektör emekçilerinin şu anda belirlenen asgari ücretin bile altında ücretlerle çalıştırıldıklarını ileri sürdü.

“Yıl sonuna kadar toplam kaybın bir maaş düzeyine ulaşacağını, hatta geçeceğini öngörmek hiç de zor değil” diyen Rahvancıoğlu, bu durumun 2011’den beri süren “yılda 11 maaş” anlayışının devam ettiğini ileri sürdü.

Özel sektör emekçilerinin de kamu çalışanları gibi 13. maaşı hak ettiğini söyleyen Rahvancıoğlu, “Ne yazık ki gerçek hayatta bu on iki maaş bile olmuyor” dedi.

Önerilerde bulunan Rahvancıoğlu, “Miadını doldurmuş Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmeli, asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlenmeli ve iki ayda bir hayat pahalılığı oranında artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.