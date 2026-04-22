Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, hükümetin gündeminde olduğu söylenen yasa tasarısıyla “patronların vergi borçlarının silinmesinin” öngörüldüğünü savundu.

Özkızan, yaptığı açıklamada, bütçede açık bulunduğunun ifade edildiği dönemde böyle bir adımın gündeme gelmesini eleştirdi, çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen hak kaybı yaşadığını, buna karşılık “patronların vergi yükümlülüklerinden muaf tutulmaya çalışıldığını” söyledi.

Böyle bir konunun gündeme gelmesini “kabul edilemez” olarak değerlendiren Özkızan, hükümetin bu kesimleri denetleyip, yasaları ihlal edenlere yaptırım uygulamak yerine “affedici” yaklaştığını savundu.

Özkızan, büyük sermayenin ülkedeki temel belirleyici güç haline geldiğini öne sürerek, çözümün emek mücadelesinin büyütülmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi, 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması ve yüksek gelir gruplarına servet vergisi uygulanması gerektiğini belirten Özkızan, bunun yanında, bazı siyasi partilerin söylemleri ile politikaları arasında çelişki bulunduğunu ileri sürdü.