Rum İçişleri Bakanlığı tarafından Baf Belediyesi’nin kullanımına verilen Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin incelemelerin devam ettiği, şu ana kadar herhangi ciddi bir ihlal tespit edilmediği bildirildi.

Politis gazetesi, Baf Belediyesi’nin kullanımına verilen Kıbrıs Türk taşınmazlarının belediye tarafından kiralanması ve kullanılması konusunda Rum İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemenin sürdüğünü yazdı.

Gazete, 110 Kıbrıs Türk taşınmazına ilişkin dosyanın inceleme kapsamına alındığını ve şu ana kadar ciddi bir sözleşme ihlali veya kar amaçlı uygulama tespit edilmediğini belirtirken incelemenin sürdüğünü de vurguladı.