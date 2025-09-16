Kıbrıs Türk halkının 1957–1974 yılları arasında verdiği onurlu var oluş mücadelesini, beyazperdeye taşıyacak olan “Ayşe Tatile Çıktı” filminin çekimlerini gerçekleştiren Lacivert Media son günlerde kamuoyunda seslendirilen ‘filmin çekimleri iptal oldu’ söylemlerine yaptığı basın açıklamasıyla cevap vererek, filmin çekimlerinin planlandığı gibi devam ettiği ve İstanbul’da tamamlanacağını açıkladı.

Lacivert Media Direktörü Coşkun Özer tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk halkının 1957–1974 yılları arasında verdiği onurlu var oluş mücadelesini, kalp acıtan insan hikâyeleriyle beyazperdeye taşıyacak olan “Ayşe Tatile Çıktı” filmimizin çekimlerine, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıldönümünde, 20 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa’da başladık.

Lacivert Media olarak uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bu proje, Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı acıları, direnişi ve umutlarını genç kuşaklara ve dünya kamuoyuna aktarmayı amaçlamaktadır. KKTC’de gerçekleştirilen 90 dakikalık çekim süreci başarıyla tamamlanmış olup, filmin kalan bölümleri, planlandığı şekilde, İstanbul’da tamamlanacaktır. Bu doğrultuda KKTC’deki çekim ekibimiz Türkiye’ye dönmektedir.

Ne yazık ki, daha hazırlık aşamasındayken çeşitli çevrelerce düşmanca saldırılara ve engelleme girişimlerine maruz kaldık. Projemizin kutsallığına ve tarihsel sorumluluğuna olan inancımızla, bu saldırılara boyun eğmeden yolumuza devam ettik. Bugün ise, filmimiz bitme aşamasına gelmişken, bazı mesnetsiz iddialar ve iftiralarla yeniden hedef alınmaktayız.

Bu vesileyle kamuoyuna açıkça belirtmek isteriz:

Filmimizin çekimleri planlandığı gibi İstanbul’da tamamlanacak ve “Ayşe Tatile Çıktı” 28 Kasım 2025 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacaktır.

Kıbrıs Türk Halkının yaşadığı gerçekleri anlatmak, bu Halkın sesi olmak ve tarihsel hafızayı diri tutmak bizim en temel motivasyonumuzdur. Bu projeye yöneltilen her türlü karalama girişimi, sadece bir filme değil, bir Halkın hakikatine yönelmiş saldırıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”