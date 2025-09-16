Yayın Yüksek Kurulu (YYK), tüm kuruluşların izinli yayın faaliyeti sürdürme zorunluluğuna vurgu yaptı.

YYK’dan yapılan açıklamada, değiştirilmiş şekli ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası uyarınca ülkede televizyon, radyo, web TV, aboneli hizmet sağlayıcı ve dijital platform yayıncılığı ile internet üzerinden benzeri yayınlar yapan tüm kuruluşların Yayın Yüksek Kurulu tarafından izinlendirilerek, lisans alması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, mevzuat gereğince halihazırda izinsiz ve lisanssız yayın yapan kuruluşların suç işlediğine dikkat çekilerek, YYK tarafından lisanslı olan kuruluşların listesi de kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde radyo, televizyonlar ile internet üzerinden yayın yapan kuruluşlara reklam vermeyi tasarlayan adaylar ve destekçilerinin, lisanslı kuruluşlardan yana tercihlerini kullanmaları istendi.