Geçirdiği trafik kazası sonucu henüz hayatının baharında hayatını kaybeden Aylin Gargı’nın adı doğup büyüdüğü köy Ardahan’da yaşatılacak. İskele Belediyesi, Ardahan’da bulunan Halı Saha ve Rekreasyon Parkı’nı yeniden düzenlenerek Aylin Gargı’nın ismini verdi. Parkın açılışı da Aylin Gargı’nın anısına düzenlenen anı maçı ile yapıldı. Ardahan SD ile İskele Belediyesi arasında gerçekleşen karşılaşmanın kazananı dostluk oldu.

ARDAHAN’DAKİ HALI SAHA VE PARKA AYLİN ÖĞRETMENİN ADI VERİLDİ

Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aylin Öğretmenin adı ölümsüzleştirildi. İskele Belediyesi, Ardahan’da bulunan ve yapılan düzenlemelerin ardından halı saha ve parka Aylin Gargı’nın adını verdi. Aylin Gargı Halı Saha ve Rekreasyon Parkı, dün (25 Kasım) akşam düzenlenen sade bir törenle açıldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra

Aylin Gargı’nın ailesi, dostları, yakınları ve köy halkı katıldı. Açılışta, Aylin Gargı için lokma da dağıtıldı.

GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN AYLİN GARGI İÇİN ANI MAÇI DÜZENLENDİ

KAZANAN DOSTLUK OLDU

Parkın açılışı sade bir törenle yapılırken, Aylin’in anısına anı maçı da gerçekleştirildi. İskele Belediyesi ile Ardahan Spor Derneği arasındaki karşılaşma saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Karşılaşma öncesi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bir konuşma yaptı. Aylin öğretmene Allah’tan rahmet dileyen Başkan Sadıkoğlu, Aylin Gargı isminin asla unutulmayacağını, doğup büyüdüğü topraklarda anılmaya devam edeceğini ifade etti.