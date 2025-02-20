Eurostat verilerine göre Türkiye’de brüt asgari ücret güncel döviz kuruyla 684.32 Euro olurken, Avrupa’daki ülkelerde de asgari ücret zam oranları güncellendi.

HANGİ AVRUPA ÜLKESİ NE KADAR ASGARİ ÜCRET VERİYOR?

Avrupa’daki bazı ülkelerde brüt asgari ücretler şu şekilde:

– Belçika: 2.070 Euro

– Almanya: 2.161 Euro

– Hollanda: 2.193 Euro

– Lüksemburg: 2.637 Euro

– İrlanda: 2.281 Euro

– Güney Kıbrıs: 1.000 Euro

– Fransa: 1.881 Euro

– Polonya: 1.091 Euro

– Slovakya: 816 Euro

– Çekya: 825,89 Euro

– Estonya: 886 Euro

– Hırvatistan: 970 Euro

– Macaristan: 700 Euro

Türkiye 684 euroluk asgari ücretle sondan 6. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞANLARIN YARISI ASGARİ ÜCRET ALIYOR

Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir düzeyde seyrediyor. Avrupa’da birçok ülkede asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 10’un altında kalırken, Türkiye’de bu oran yüzde 42’yi aşmış durumda. Asgari ücrete yakın seviyelerde maaş alan çalışanlar da dahil edildiğinde, bu oran yüzde 50’ye ulaşıyor.