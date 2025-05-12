Inter ve PSG arasında oynanacak olan 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da gerçekleşecek.

Münih, 1979, 1993, 1997 ve 2012 finallerinden sonra beşinci kez Avrupa Kupası finaline sahne olacak.

Paris Saint-Germain ile Inter arasındaki dev mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ FİNALLERİ DE BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi final maçını Felix Zwayer; UEFA Konferans Ligi final maçını Irfan Peljto yönetecek.

TÜRK HAKEME GÖREV

Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi finalinde dördüncü hakem olarak görev yapacak.