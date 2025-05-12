Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun finalinde görev alacak hakemleri duyurdu.

Federasyonunun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki finali Cihan Aydın yönetecek.

Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Ozan Ergün yer alacak.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası finaline bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapacak.