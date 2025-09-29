Haravgi ve diğer gazeteler, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Yönetim Kurulu toplantısının 29-30 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta yapılacağını, AYB Başkanı Nadia Calvino’nun da bu sebepten ötürü gerçekleştirdiği Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum Haber Ajansı’na bir röportaj verdiğini yazdı.

Habere göre Calvino, deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesi olan GSI projesine değindiği açıklamasında, projenin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın “enerji stratejilerine uyumlu olduğunu” ifade etti. Calvino, “iki ülke tarafından desteklenecek ve taahhüt altına girilecek stratejik projeleri desteklemeye hazır olduklarını” vurguladı.

Açıklamasında AYB’nin icraat ve hedeflerine deeğinen Calvino “Avrupa Konseyi’nin talimatı sebebiyle Türkiye’yle aşamalı ve geri döndürülebilir yeniden angajman ilişkisi kurmayı incelediklerini" de sözlerine ekledi.