Fileleftheros’un haberine göre, geçirilen değişiklik yasası, özellikle aranan kişilerin AB üyesi devletler arasında naklini talep eden yetkili makamları düzenleyen 2002/584 Çerçeve Kararının, Rum ulusal hukukuna doğru şekilde taşınmasını hedefliyor.

Bugüne kadar Güney Kıbrıs’a yönelik nakil taleplerinin sadece, Avrupa Tutuklama Emri çıkaran üye ülke yargı makamları tarafından verilmesi gerekiyordu. Yapılan değişiklikle Güney Kıbrıs Ulusal Çerçevesi, AB’nin Çerçeve Kararı maddeleriyle uyumlu hale getirildi.