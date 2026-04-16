Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin üyelik sürecine ilişkin raporu Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin (AFET), 44 kabul, 10 ret ve 17 çekimser oyla kabul edilen raporunda, Kıbrıs sorununun da yer aldığını yazdı.

Gazete rapor kapsamında, Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorununa ilişkin derhal özel temsilci atamasını istediğini belirtti.

Raporda Kıbrıs sorununda kabul edilebilir çözümün, iki kesimli, iki bölgeli federasyon temelinde bütünlüklü, adil ve kalıcı çözüm olarak kalmaya devam ettiği ifadesinin yer aldığını belirten gazete, raporda Kıbrıs sorununun dışında, Maraş, kayıplar ile Isaak-Solomu’ya ilişkin ifadelerin de bulunduğunu yazdı.

Habere göre raporda, Kıbrıs’taki liderler arasındaki görüşmeler de selamlanırken, bu görüşmeler sonrasında yapılan ortak açıklamalara da yer verildi.

Raporda, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda ilerleme sağlanması için dinamiğin değerlendirilmesi amacıyla tüm tarafların cesaretlendirildiğini yazan gazete, AB üyesi ülkelere de, sürecin başarılı olabilmesi için gerekli şekilde destek vermeleri çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Habere göre, Maraş konusunda, tek taraflı faaliyetlerden kaçınılması ve uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğine vurgu yapılırken, Avrupa Parlamentosu üyeleri, Türkiye’nin ara bölge statüsüne ve UNFICYP’in misyonuna saygı duymasını da istedi.

Habere göre, kayıplarla ilgili başlıkta, Türkiye; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin(AİHM), 24 Ocak 2008 yılındaki Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun öldürülmesi kararı da dahil olmak üzere, ilgili tüm kararlarına saygı göstermeye çağrıldı, İsaak ve Solomu’nun ölümüyle ilgili şüpheliler hakkında tutuklama emri çıkarılması ve Rum Yönetimi’ne teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

-Furlas’tan müdahale

Gazete aynı haberde, Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Lukas Furlas’ın yaptığı girişimlerle, Türkiye ile ilgili raporda, otuz düzenleme sunduğunu ve bunların geçmesini sağladığını yazdı.

Gazete bu düzenlemelerin, dini görevlerini yerine getirme, eğitim ve temel hizmetlere erişim konularında, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rumlarla ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre sunulan düzenlemeler içerisinde, Kıbrıslı Rum göçmenlerin, KKTC’deki ibadet alanlarında, dini görevlerini yerine getiremediğine ilişkin endişe de dile getirildi.