Ukrayna'ya askeri yardım konusunu görüşmek üzere ülkelerin temsilcilerinin bir araya geldiği Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Associated Press'e (AP) konuşan Austin, Esed rejiminin devrilmesi sonrası DEAŞ'ın güç kazanmasını önlemek için ABD'nin Suriye'de konuşlu askerlerinin bu ülkede kalmaya devam etmesi gerektiğini savundu.

Austin, özellikle terör örgütü DEAŞ'ın mensupları ve ailelerinin tutulduğu kampların güvenliği için ABD askerlerinin bölgede kalmasının önemli olduğunu, aksi takdirde DEAŞ'ın yeniden tehdit oluşturacak seviyeye gelebileceğini belirtti.

ABD'nin Suriye'deki asker sayısı 2 bine ulaşmış olup bu rakam, uzun süre boyunca resmi olarak açıklanan 900 asker mevcuduna kıyasla kayda değer bir artışı ifade ediyor.

- Trump'ın Suriye'den ABD askerini çekme kararı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Aralık 2018'deki ilk başkanlık görevi sırasında, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG hedeflerine karşı sınır ötesi harekat başlatma kararlılığı üzerine, Suriye'deki 2 bin civarındaki ABD askerinin geri çekilmesi kararını bildirmiş ancak kısa süre sonra bu kararını esnetmiş ve "zaman içinde kademeli olarak bu sayının azaltılması" talimatını vermişti.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararı üzerine, dönemin ABD Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etmişti.

Ekim 2019'da ise ABD'nin Suriye'de gereğinden fazla kaldığını belirten Trump, askerlerinin orada daha fazla kalmasını istemediğini söylemişti.

Donald Trump'ın asker çekme planları, özellikle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından ve 2018'in sonuna kadar DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk gibi isimlerden açık muhalefet görmüştü.

McGurk, Trump yönetiminin 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekilme kararından hemen sonra görev süresinin dolmasına 2 ay kala istifa etmişti.

2020 seçimlerinde ise ABD'de başkan seçilen Joe Biden, McGurk'a ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğü görevini vermiş, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'yi desteklediği Suriye politikası güç kazanmıştı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine giden süreçte Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı grupların Suriye'deki ilerleyişine atıfta bulunarak, ABD'nin bu çatışmalara müdahil olmaması gerektiğini vurgulamıştı.