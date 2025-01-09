İran, nükleer programını görüşmek ve endişeleri gidermek üzere Batılı ülkelerle yeni görüşmeler yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Tahran'ın 13 ve 14 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde İngiltere, Almanya ve Fransa ile görüşmeler yapması planlanıyor. Görüşmelerin gündeminde İran'ın son derece tartışmalı nükleer programının yanı sıra diğer çeşitli konular da yer alıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Baghaei, "Bu görüşmeler (İran ile İngiltere, Almanya ve Fransa arasındaki görüşmeleri kastediyor) önümüzdeki hafta, sanırım 13 ve 14 Ocak tarihlerinde Cenevre'de yapılacak. Bu, Aralık ayında üç Avrupa ülkesi ve AB dış politika temsilcisi ile yaptığımız görüşmelerin devamı niteliğindedir. Bölgesel konular, AB ile ikili ilişkiler ve nükleer mesele de dâhil olmak üzere çok çeşitli konular ele alınacak," dedi.

Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tahran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının "geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştığını" söyledi. Macron, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı ortaklarını, ilerleme kaydedilmemesi halinde yaptırımları yeniden uygulamayı düşünmeleri konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Paris'i yeni görüşmeler öncesinde "yapıcı olmayan" olarak nitelendirdiği yaklaşımını gözden geçirmeye çağırdı.