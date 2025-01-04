KKTC Atletizm Federasyonu tarafından her yıl ocak ayında düzenlenen ve Türkiye’de gerçekleştirilecek salon yarışlarına katılacak atletleri belirleme amacı taşıyan Salon Seçme Yarışı gerçekleştirildi.

Önemli katılımın olduğu yarışlarda yüze yakın atlet, Atatürk Stadı’nda sabah saat 10.00’da başlayan yarışlarda Türkiye salon barajını geçmek için yarıştı.

U14, U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde yapılan yarışlar sonunda barajı geçen ve Türkiye’de düzenlenecek salon yarışlarında yer alacak atletlerin tam listesi ilerleyen günlerde açıklanacak.

Buse Savaşkan’dan atletlere destek

Yeni sezon hazırlıklarını Polonya’da sürdüren ve tatil için adaya gelen elit atlet Buse Savaşkan da Atatürk Stadı’nda yer alan Salon Seçme Yarışları’nı yerinde takip etti. Buse yarışlar esnasında atletlere destek verdi.