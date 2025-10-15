Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde proje nedeniyle oluşan ve yaşanan olayların, problemin sürdüğünü gösterdiğini kaydederek, Hristodulidis Hükümeti dışındaki herkesin de aynı tespitte bulunduğunu yazdı.

Gazete, Yerapetridis’in dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın GSI projesi konusundaki itirazlarını ve çekincelerini açık şekilde dile getirmesi gerektiğini kaydettiğini ve Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, projenin uygulanabilir olmadığı konusundaki açıklamasına odaklanmak yerine, genel olarak Rum hükümetinden bir izahat talebinde bulunduğunu belirtti.

Haberde, Yerapetridis’in, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun önceki gün yapmış olduğu, 'sorunun Keravnos’un tutumu' olduğuna ilişkin açıklamasının aksine, sorumluluğu Rum Hükümetinin geneline yüklediği kaydedildi.

Gazete, DİSİ’nin de konuyla ilgili açıklama yaparak, GSI projesi konusundaki belirsizliğin, iki dilliliğin ve böylesine kritik bir projeyle ilgili yönlendirme eksikliğinin, ülkenin güvenirliğini zedelediğini belirttiğini yazdı.

Habere göre DİSİ, bu belirsizliğin Güney Kıbrıs’ı Yunanistan ile Avrupa Birliği karşısında zor duruma soktuğunu ve bu durumun siyasi ve jeostratejik düzeyde ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, AKEL’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre AKEL, hükümeti elektrik bağlantısı projesi konusunda "sorumsuzca" hareket etmekle suçlarken, projeyle ilgili herkesin "başka bir dilden konuşmasının" Güney Kıbrıs’ın uluslararası alandaki güvenirliğini sarstığına işaret etti.

AKEL ayrıca, hükümetin sorumsuzluğunun bedelini tüketicilerin ödediğini belirtti.