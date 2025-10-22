Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun 3. haftasında Galatasaray, evinde Norveç Ligi takımlarından Bodo/Glimt’i ağırladı.

Galatasaray mücadeleye Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen 11'iyle başladı.

Bodo/Glimt ise Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Brunstad Fet, Auklend, Hogh, Hauge 11'iyle sahada yer aldı.

Galatasaray, maçın 3. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Osimhen, 33. dakikada ağları bir kez daha havalandırırken skoru 2-0 yaptı ve devreye bu skorla girildi.

Maçın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren Galatasaray, Yunus Akgün'le üçüncü golü buldu. Konuk Bodo/Glimt'te Andreas Helmersen, 76'da farkı yeniden ikiye indirdi.

Galatasaray, maçın kalan dakikalarında skoru koruyup Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Galibiyeti bulunmayan Bodo/Glimt ise ilk yenilgisini alırken 2 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'la karşılaşacak. Bodo/Glimt ise Monaco'yu ağırlayacak.

VICTOR OSIMHEN'DEN REKOR

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, maçın 3. dakikasında ilk golünü kaydetti. Yıldız, futbolcu, 33'te ise kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Osimhen, ilk golüyle iki rekoru birden kırdı. Yıldız futbolcunun bu golü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.

Ayrıca Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 7. golünü atarak Burak Yılmaz'a ait rekoru geride bıraktı. Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 5. golüne ulaştı.