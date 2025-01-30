Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve alma” suçundan tutuklanan zanlı 30 yaşındaki Hüseyin Gökçeoğlu dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21 Ocak 2025 tarihinde polis ekibi tarafından zanlı Hüseyin Gökçeoğlu’nun üzerinde yapılan aramada 600 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının Gönyeli'deki ikametgahında yapılan aramada yatak odasında elbise dolabında 10 ayrı paket halinde 8 gram 480 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının askıda benzer meseleden davası olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 45 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.