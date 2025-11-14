Lefkoşa’da askeri yasak bölgeye girerken yakalanan iki kişinin üzerlerinde uyuşturucu bulundu.

Lefkoşa’da önceki gün 13.00 sıralarında 19 yaşındaki İbrahim Kaşıkçı ve 51 yasındaki Ekrem Balçık, birinci derecede askeri yasak bölgeye gizlice girdikleri sırada görevli askerler tarafından tespit edildi.

Yapılan aramada şahısların tasarrufunda yaklaşık 300 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu. Zanlılar tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı civarından ülkeye yasa dışı giriş yapan zanlıların görevli askerler tarafından yakalanarak, polise teslim edildiklerini söyledi.

Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada 300 gram centetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. Polis, sorgulanan zanlıların ifadelerinde bir kişinin yönlendirmesiyle güneye gittiklerini ve orada bir şahıstan uyuşturucuyu aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, zanlıların yönlendiren şahısla ilgili tutuklama emri çıkarıldığını, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.