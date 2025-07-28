Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kıbrıs’taki demokrasi mücadelesine verdiği katkılarla tanınan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) çeşitli görevleri üstlenen, emekli müsteşar Asaf Şenol hayatını kaybetti.
Şenol bir süredir tedavi altındaydı. Şenol’un bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi
Merhumun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.