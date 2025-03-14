Prenses gece kulübünde hayatına son veren Anastasia Melega’nın seks kölesi olmaya zorlandığı iddia edildi. Evli ve 4 yaşında oğlu olan 24 yaşındaki genç kadının ülkeye sahte iş teklifiyle getirildiği savunuldu…

Çalıştırıldığı Alayköy’deki Prenses adlı gece kulübünde 4 Mart 2025 tarihinde intihar ederek ölü bulunan 25 yaşındaki Anastasia Melega konusunda oluşan tepkiler, ülke sınırlarını aştı. İngiltere’de yayınlanan Daily Mail gazetesi, genç kadının dramını sayfalarına taşıdı.

“Seks kölesi, evli 24 yaşındaki anne, sahte iş teklifiyle Kıbrıs’a getirilip fahişe olmaya zorlandıktan sonra gece kulübünde öldü” alt başlığını kullanan gazete, “4 yaşında bir oğlu olan Anastasia’nın” Alayköy’de bir gece kulübünün tuvaletinde ölü bulunduğunu yazdı.

Haberinde, “İddiaya göre, Anastasia Melega ‘yüksek maaşlı bir yöneticilik işi’ bahanesiyle Kuzey Kıbrıs’a getirildi, ancak pasaportuna el konuldu ve ucuz bir gece kulübünde seks kölesi olmaya zorlandı” diyen gazete, polisin ölümü, “intihar” olarak açıkladığını bildirdi.

KÜÇÜK BİR KASABADAN

Rus Telegram kanalı Bad News ise haberinde, “[Anastasia] Ülkeye vardığında pasaportuna el konuldu ve bir gece kulübünde fuhuş yapmaya zorlandı. Müşterilerinin haftalarca süren şiddetine dayanamayıp kendini tuvalette astı.” ifadelerini kullandı. Talihsiz Anastasia’nın, Kuzey Kıbrıs’a gelmeden önce, Avrupa’nın en fakir ülkelerinden biri olan ve birçok insanın iş bulmak için yurt dışına göç etmek zorunda kaldığı Moldova’nın 15 bin nüfuslu küçük bir kasabası olan Căușeni’de yaşadığı öğrenildi. Genç kadının 2019 yılında evlendiği ve 2021 yılında ise oğlunu dünyaya getirdiği bildirildi.

Daily Mail haberinde ayrıca, “Sadece Türkiye tarafından tanınan KKTC’de” gece kulüplerinin “çoğunlukla genelev” olarak işletildiğini, kadınların “hostes” veya “barmaid” rolleri altında istihdam edildiğini’ yazdı. Haberin devamında, “Fuhuş yasadışı olmasına rağmen, yaptırımlar genellikle gevşektir ve bu da bölgenin seks turizmi için bir destinasyon haline gelmesine yol açmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Gazete, ülkedeki insan hakları örgütlerinin tepkilerini de aktardı.