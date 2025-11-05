Fileleftheros gazetesinde yer alan hebre göre, Anastasiadis, o dönemin AB Komiseri Hristos Stilyanidis’in, Avrupa Komiserler Kolejinde, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerdeki icraatları konusunda kendisine eleştiriler yönelttiğini belirtti.

Anastasiadis, müzakerelerde, o dönemin Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin de yer aldığını ayrıca Crans Montana’dan birlikte helikopterle ayrıldıklarını, havalimanında beklerken Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasına ne koyduğu konusunda konuşma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Anastasiadis, Stilyanidis’in Mogherini’ye “kendisinin (Anastasiadis’in) söylediklerinin doğru olmadığını, Çavuşoğlu tarafından bilgilendirildiğini ve durumların farklı olduğunu” söylediğini belirtti.

Mogherini’nin yakın çalışma arkadaşının, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile Stilyanidis’in söyledikleri konusunda bilgi verdiğini söyleyen Anastasiadis, Mavroyannis’in daha sonra Stilyanidis ile görüştüğünü ve “Mogherini’ye söyledikleriniz utanç verici” dediğini ifade etti.

Anastasiadis, Stilyanidis’in ise Mavroyannis’e dönüp “ben Çavuşoğlu’na güveniyorum, bu benim görüşüm sizin ne söylediğiniz de ilgilendirmez” ifadesini kullandığını belirtti.

Anastasiadis, Stilyanidis’in bu sözlerinin ilişkilerinin kopmasına neden olduğunu, ayrıca 2019 yılında komiserlik görevine yeniden atanmayacağı konusunda da kendisine bilgi verdiğini ifade etti.