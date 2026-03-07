Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in son günlerde Güney Kıbrıs’ta gündem olan İngiliz üslerinin Ada'daki varlığı konusundaki tartışmalara yanıt verdiğini ve Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliği konusuna da değindiğini yazdılar.

Gazete, Hristodulidis’in Yunan “Sky” televizyonuna yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın mümkün olsa hemen NATO’ya üyelik başvurusu yapacağını ancak böyle bir şeyin şu an için Türkiye yüzünden mümkün olmadığını” söylediğini belirtirken açıklamalarına AKEL’den tepki geldiğini akardı.

Habere göre, AKEL’in açıklamasında, Hristodulidis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NATO’ya katılma hazırlığı konusundaki ısrarının tehlikeli ve sorunlu olduğu” ifade edildi.

Açıklamada, NATO’ya üyeliğin “Kıbrıs’ın temel güvenlik sorunu olan işgale ve Türkiye’nin saldırganlığına çözüm teşkil etmediği” de savunuldu.

Politis ve diğer gazeteler ise Hristodulidis’in dün İngiliz üslerine ilişkin açıklamalarını yorumladılar.

Gazete haberini: “Üslerle Etkileşim Oyunları” başlığı altında verirken, Hristodulidis’in İngiliz üslerinin varlığına ilişkin “hiçbir ihtimali göz ardı etmediği” şeklindeki sözlerinin kamuoyunu etkileme girişimi olduğu yorumunda bulundu.

Hristodulidis’in açıklamasını iç siyasete dönük bir açıklama şeklinde yorumlayan gazete, üsler konusu zaman zaman kamuoyunun gündemine gelmiş olsa bile bugüne kadar ciddi hiçbir görüşmenin olmadığını da vurguladı.

Alithia gazetesi ise haberini: “Üsler Konusu Tartışmaya Açıldı” başlığı altında aktardı.