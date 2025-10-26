Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, meteorolojik verilerin sağlıklı takip edilmesi amacıyla iki otomatik meteoroloji istasyonunu hizmete kazandırdıklarını belirtti.

Amcaoğlu, yapılan çalışmanın bölgedeki altyapı planlamalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, özellikle meteoroloji alanında doğru veriye ulaşmanın önemine değinerek, bu konuda eksiklik yaşandığını, bölgedeki yağış miktarları, rüzgâr yönleri ve sıcaklık değerleri konusunda sağlıklı veriler bulunmadığını belirtti.

“Bugün attığımız adım ve yaptığımız yatırımla artık bu eksikliği gidermenin gururunu yaşıyoruz. Avrupa Birliği finansmanıyla, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi iş birliğinde, Meteoroloji Dairesi ve Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın önerileri doğrultusunda iki otomatik meteoroloji istasyonumuzu bölgemize kazandırdık” diyen Amcaoğlu, bu yatırımın, İklim Krizi Adaptasyon Merkezi stratejilerinin bir parçası olarak, kenti iklim kaynaklı risklere karşı daha dirençli hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Meteoroloji istasyonuyla ilgili bilgi veren Amcaoğlu, “Altyapı master planlarının hazırlanması ve güncellenmesinde temel veri kaynağı olacak. Yağış miktarlarının takibi ile taşkın riski azaltılacak ve altyapı planlaması gerçek verilere göre yapılacak. İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı risk yönetimi bilimsel verilere dayanacak” ifadelerini kullandı.

"Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak iklim dostu, planlı ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz" diyen Amcaoğlu, projenin hayata geçmesinde emeği geçen Avrupa Birliği’ne, KKTC Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’ne, Meteoroloji Dairesi’ne, Meteoroloji Mühendisleri Odası’na ve katkı koyan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.