ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) geçen gün yayımladığı yeni yaptırımlar listesine, uluslararası suç örgütlerine katılımlarından ötürü iki Kıbrıs vatandaşını dahil ettiğini yazan Politis gazetesi, Kamboçya ve Çin asıllı iki şahsın “Kıbrıs Yatırım Programı” çerçevesinde Kıbrıs vatandaşlığı aldıklarını kaydetti.

Öte yandan haberde Rum İçişleri Bakanlığının söz konusu iki şahsın sahip olduğu pasaportların geri alınmasına dair prosedürleri başlatmadığı ve ilgili mevzuatın böyle bir şey öngörmemesi yüzünden bakanlığın bu prosedürleri başlatmasının söz konusu olmadığı da ifade edildi.

Gazete ilgili mevzuata göre, yalnızca Avrupa Birliği (AB) veya Birleşmiş Milletler (BM) örgütü tarafından yaptırım uygulanan kişilerden pasaportlarının geri alınmasının öngörüldüğünü belirtti.

Dolayısıyla söz konusu iki kişinin suç faaliyetlerine katılmalarına rağmen, altın pasaportlara sahip olmaya devam edeceklerini kaydeden gazete, OFAC tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Chen Zhi ve Yang Jian isimli şahısların mal varlıklarının ABD’de de dondurulduğunu kaydetti.

Chen Zhi isimli Çin Kamboçya asıllı iş adamının 5 Kasım 2015, Yang Jian isimli Çinli iş adamının ise 31 Ocak 2018 tarihinde Güney Kıbrıs’tan altın pasaport aldığını kaydeden gazete, ilgili yasa metninin AB veya BM tarafından yaptırım uygulanan kişiler için altın pasaportların iptal edilmesi sürecinin başlatılmasını öngördüğünü, diğer ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak ise yasada herhangi bir faaliyette bulunulmasının öngörülmediğini belirtti.

- - 360 kişiden pasaportları geri alınıyor

“Kıbrıs Yatırım Programına” son verilen 2021 yılından bugüne kadar 101’i yatırımcı, 259’u da bu kişilerin aile üyeleri olan 360 kişiden Kıbrıs vatandaşlığının geri alınmasının kararlaştırıldığını da kaydeden gazete, 360 kişiden 112’siyle ilgili sürecin tamamlandığını ve bu kişilerin kimlikleri ile pasaportlarının iptal edildiğini ekledi.