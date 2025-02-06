Berlin'deki Potsdamer Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti.

Filistin bayraklarının yanı sıra üstünde "Sürgüne hayır", "Filistin bizim ülkemiz", "Batı Şeria'ya karşı saldırganlığı durdurun", "Direnmek meşru bir haktır" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, İsrail ve Trump aleyhine sloganlar attı.

Göstericilerden İbrahim İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını daha önce olduğu gibi reddedeceğini söyledi.

Filistinlilerin, Filistin'den kovulmaya yönelik tüm planlara karşı mücadele edeceğini ve ülkelerinde kalacağını vurgulayan İbrahim, "Aynı şekilde Gazze’deki Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den çıkıp Mısır'a gitmeyi reddetti. Buna karşı mücadele edecekler ve Filistin'i özgürleştirmek için Gazze'de kalacaklar." diye konuştu.

İbrahim, Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Filistin'in yanında duran dünyadaki demokratik güçlerin, Trump'ın planlarını reddedeceğini kaydetti.

Göstericilerden Abed Derviş de Trump'ın normal bir insan olmadığını, normal insanların böyle şeyler düşünmediğini belirtti.

Derviş, "Normal insan olarak Gazze üzerine düşünmek yerine önce Florida'yı düşünsün. Gazze'deki insanları bir yerlere sürgün etmek yerine ilk önce Florida’daki insanların güvenliğini sağlasın." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin satılıp alınacak bir garimenkul olmadığını kaydeden Derviş, "Onlar insan. Gazze halkı bunu kanla ödedi ve ülkeyi terk etmedi, hiçbir zaman da etmeyecek. Tüm dünya bu insanları Gazze'den kovmak için toplansa da bunu başaramazlar." diye konuştu.

Derviş, dünya toplumlarına, sadece kınamaların yer aldığı basın açıklamaları yapmak yerine, uluslararası hukukun uygulanması yönünde adım atmaları çağrısında bulundu.