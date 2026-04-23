Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği, Alagadi’de renkli görüntülere sahne olan coşkulu bir şölenle kutlandı.

Şenliğe, Ceyhun Kırok’un yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı. Etkinlikte öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş bir araya gelerek bayram sevincini birlikte yaşadı.



Şenlik boyunca çocukların neşesi ve coşkusu ön plana çıkarken, etkinlik alanı bayram havasına büründü.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi yetkilileri, çocukların mutluluğunu merkeze alan bu tür organizasyonların devam edeceğini belirterek, 23 Nisan’ın anlam ve önemine yakışır etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Etkinlik boyunca çocuklara ücretsiz yiyecek ve içecek ikramında bulunularak bayram sevinci paylaşılırken, miniklerin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.