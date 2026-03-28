Eski Rum Dışişleri Bakanlarından Erato Kozaku Markulli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rum Lider Nikos Hristodulidis'i birbirine zıt açıklamalar yapması nedeniyle eleştirdi ve Kıbrıslı Türklere yönelik kibirli olmakla suçladı.

Markulli Rum Lider Nikos Hristodulidis'in çelişen açıklamalarını aşırı sağı tatmin etmek için yaptığına işaret etti.

- "Çelişen ve birbirine zıt pozisyonlar ve açıklamalar"

Markulli’nin Hristodulidis'e yönelik sert açıklamaları şu şekilde:

“Kıbrıs’ın yeniden birleşmiş federal devletinde gelecekteki ortaklarımız olacak Kıbrıslı Türklere yönelik bu kibirli ve küçümseyici yaklaşım, önceki Cumhurbaşkanı tarafından da sergileniyordu; aynı yaklaşım bugünkü Cumhurbaşkanı tarafından da sürdürülüyor. Sözde iki kesimli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon çerçevesinde müzakere etmiş ya da etmek isteyen liderler, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ve 1960 Anayasası’na geri dönmesinden bahsediyorlar. Oysa 1977’den itibaren, üniter devlet temelinde bir çözümün artık mümkün olmadığının kabul edilmesiyle federal çözüm üzerinde uzlaşı sağlanmıştı.

Kendi taahhütleriyle çelişen bu açıklama ve öneriler, gerçek niyetlerini ortaya koymaktadır: Aşırı sağın görüşlerine yaklaşmak ve onu tatmin etmek."

Markulli ayrıca şu örnekleri de verdi:

"23 Eylül 2021 – BM Genel Kurulu’nda Nikos Anastasiadis’in açıklaması:

Daha yakın zamanda, Kıbrıslı Türklere, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960 Anayasası ile kurulan devlet kurumlarına geri dönmeleri yönünde bir çağrıda bulundum; böylece ilgili hükümler, gerekli uyarlamalarla, tam anlamıyla uygulanmış olacaktır.

25 Mart 2026 – Nikos Hristodulidis’in gazetecilere açıklaması:

Kıbrıslı Türkler, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri döndükten sonra İngiliz üsleriyle ilgili müzakerelerde söz sahibi olabilir.”