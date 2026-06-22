Eda Hançer Akkor’un, karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına erişim hakkı için 11 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesinde kritik bir aşamaya gelindi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Akkor’un başvurusunu esastan inceleme kararı aldı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı değerlendirmede, bu kararı “Uzun bir yolun sonunda ilk defa bir ışık gördük.” sözleriyle yorumlayan Akkor, gelinen noktanın hem kendi mücadelesi hem de benzer durumda olan binlerce kişi için umut verici bir gelişme olduğunu işaret etti.

Avukatı Nicoletta Charalambidou’ya Aralık 2025’te iletilen resmi bildirimle dosyanın değerlendirmeye alınacağını öğrenen Akkor, bunun 11 yılı aşan sürecin en kritik eşiği olduğunu, bu mücadelenin yalnızca bireysel bir hak arayışı değil, aynı zamanda aidiyet ve eşit yurttaşlık hakkı için verilen bir mücadele olduğunu vurguladı.

11 YILDIR SÜRDÜRÜLEN HUKUK MÜCADELESİ…

Akkor, karma evliliklerden doğan binlerce çocuktan sadece biri. Onu farklı kılan ise annesinden gelen yurttaşlık hakkına erişebilmek için 11 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi...

Türkiye’den Kıbrıs’a 1975 yılında gelen babası, Kıbrıslı Türk olan annesiyle tanıştı ve evlendi. İlk çocuk Eda Hançer Akkor, sonrasında ise iki kız kardeşi Kıbrıs’ta doğdular. Akkor, 2003 yılında kapıların açılması sonrasında birçok Kıbrıslı Türk gibi Güney Kıbrıs Rum makamlarına vatandaşlık başvurusunda bulundu.

Resmi başvurusunu 2004 yılında yapan Akkor, başvurunun üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen olumlu bir yanıt alamaması üzerine bu kez 2015 yılında olayı mahkemeye taşıdı. Akkor söz konusu başvuru sürecine dair şöyle konuştu:

“Hollanda’da bir üniversiteye başvuru yaptım ve kabul aldım. Hatta burs hakkı elde ettim. Ancak ben üçüncü ülke vatandaşı konumunda olduğumdan, (AB vatandaşı olmayanların ödemesi gereken) ücreti karşılayamayacağım için gidemedim. Bu içimde hep bir uhde olarak kaldı. Sonrasında 2014 yılında hamile kaldım. Hamilelikle birlikte, yaşadıklarımın aynısını çocuğumun da yaşamasını istemedim.”

Akkor, hak arama mücadelesini salt eğitim alma ya da seyahat etme konusunda karşılaştığı sıkıntılar nedeniyle başlatmadığını, bir Kıbrıslı annenin çocuğu olarak bu mücadelenin aidiyet ve eşit yurttaşlık duygusuyla da yakından ilgili olduğunu vurguladı. Annelik duygusunun bu mücadeleye ayrı bir anlam kattığını ifade eden Akkor, bu girişimin oğlu Adel’in de aynı sorunları yaşamaması adına başlatılmış bir mücadele olduğunun altını çizdi.

Bugün oğlu Adel’in 12 yaşına geldiğini, ancak başlattığı mücadelenin hâlâ sonuçlanmadığını işaret eden Akkor, sorunun yalnızca kendi kuşağı ile ilgili olmadığını, çocuklarını ve hatta onların çocuklarını da etkileyen kuşaklar arası bir hak meselesine dönüştüğünü söyledi. Aynı mağduriyetin nesilden nesile aktarılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Akkor, AİHM’den çıkacak kararın olumlu bir değişimin önünü açacağına inandığını ifade etti.

İLK DAVA 2015 YILINDA AÇILDI

Akkor, Kıbrıslı Rum Avukat Charalambidou ile ilk olarak 2015 yılında Güney Kıbrıs makamlarına idari bir dava açtı. Beş yıl süren davayı kaybeden Akkor, süreçle ilgili şöyle konuştu:

“İdare Mahkemesi’ndeki davayı kaybetmemin ardından, 40 günlük yasal süre içerisinde dosyayı Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Hak arama mücadelemde tüm iç hukuk yollarını sonuna kadar kullanmaya kararlıydım.”

Yüksek Anayasa Mahkemesi'ndeki davanın da beş yıl sürdüğünü söyleyen Akkor, bu davayı da kaybedince, iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine AİHM’e başvuru yaptı.

KONU AİHM GÜNDEMİNDE…

AİHM’in konuyu gündeme alacağına dair resmi bir bildirimde bulunduğunu vurgulayan Akkor, “AİHM genellikle kendisine yapılan başvuruları yüzde 75 oranında reddeder. Davanın görüşülecek olmasına dair aldığımız bildirimle aslında biz 11 yılı aşan sürecin en kritik eşiğini aşmış olduk, yani uzun bir yolun sonunda ilk defa bir ışık gördük.” dedi.

Akkor, hak arama mücadelesinin bireysel bir mücadele olarak başladığını ancak Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapıldığı süreçte başta Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) olmak üzere Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), DAÜ-SEN, KOOP-SEN, BES, BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN ve DEV-İŞ’ten destek görmeye başladığını söyledi.

Akkor, AİHM’e başvuru sürecinde destek veren sendikaların ise KTÖS, KTAMS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve DEV-İŞ olduğunu, sendikalardan gelen bu desteğin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Akkor, sendikaların söz konusu davayı sahiplenmelerinin mücadelenin büyümesi adına çok önemli olduğunu ekleyerek, destek veren tüm sendikalara ayrı ayrı teşekkür etti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da konuya destek verdiğini aktaran Akkor, Cumhurbaşkanlığı tarafından konuyla ilgili ayrı bir komite kurulduğunu da belirtti.

Akkor, Kimliksizler Derneği'nin konunun çözümüne odaklı bir mücadele başlattığını ve derneğin girişimleri yanı sıra İnsan Hakları Platformu'nun da katkılarıyla hem konunun geneliyle hem de özelde davayla ilgili bir paragrafın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporlarında yer aldığına işaret etti.