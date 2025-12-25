AKEL ve DİSİ, Noel yortusu nedeniyle mesaj yayımladı.

Haravgi gazetesine göre AKEL, mesajında halka barış, sağlık ve başarı dileklerinde bulundu.

Noel yortusu sırasında çalışacak olan kesime duyulan minnettarlığı da dile getiren AKEL bu kişilerin topluma sağladıkları katkıya da vurgu yaptı.

AKEL savaşlara maruz kalan halklara yönelik desteğini ve dayanışmasını da dile getirdi.

Alithia gazetesine göre DİSİ ise mesajında, Noelin önemine vurgu yaparak tüm halkın ortak dileğinin ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığı olduğunu ifade etti.

DİSİ ayrıca tüm tehlikelerin göğüslenmesinde en büyük silahlarının birlik ve beraberlik olduğunu belirtti ve herkes için “birleşik, bağımsız ve refah Kıbrıs” dileğinde bulundu.