Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi, Akdeniz (Aya-irini) Çağdaş Sanat Müzesi için çalışmaların başladığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Müzeler Haftası kapsamında sanatçı Ayhatun Ateşin’in üstlendiği Akdeniz Açık Hava Müzesi’nin açık hava bölümlerine ek olarak, kapalı alanlarda çağdaş sanat eserlerinin sergileneceği kalıcı bir sanat alanı oluşturulacak.

Açıklamada, bu yeni yapıyla yalnızca tarihi değil, çağdaş sanatı da içine alan çok yönlü bir müze kimliği kazanılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yeni müze için yasal izin süreci başlatıldığı, sürecin tamamlanmasının ardından, mekanın hem yerel halkla hem de uluslararası sanatseverlerle buluşturulmasının, geçmişi sanatla harmanlayarak gelecek kuşaklara aktarılmasının ve Akdeniz Köyü’nün kültürel anlamda canlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

- Ataser

LAÇ Belediye Başkanı Fırsat Ataser, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Akdeniz Açık Hava Müzesi’nin çevresini koruyarak, burayı kentle bütünleşen bir tarihsel merkez haline getirmek istediklerini vurguladı. Ataser, burada yapılacak sempozyumlar ve projelerle bölgeye kültürel ve turistik anlamda katkı sağlanacağına inanç belirtti.

- Ateşin

Küratör Ayhatun Ateşin ise, kültürel mirasın yalnızca korunmakla kalmayıp, çağdaş sanatla da yeniden anlamlandırılmasının önemine vurgu yaptı. Ateşin, “Toplumun geçmişiyle bağ kurabilmesi ve geleceği doğru inşa edebilmesi için bu tür etkinlikler hayati önem taşıyor. Replikaların çağdaş sanatla birlikte sunulması, izleyiciyle geçmiş ve bugünü aynı anda buluşturuyor. Bu süreç, hem arşivsel hem de estetik anlamda canlı ve süreklilik taşıyan bir hafıza yaratıyor.” dedi.