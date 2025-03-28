Haravgi’nin haberine göre, yol levhalarının fotoğrafları, Ağrotur üssünün İsrail hesabına yeni casusluk görevleri için kullanılmakta olduğunu savunan aktivist gruplar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Aktivistler sosyal medya paylaşımlarında İngiliz hükümetinin Kıbrıs’taki askeri üslerinin bu soykırıma katıldığını gözlerden uzak tutmak istediği ve Ağrotur üssünün İsrail’in işlediği savaş suçlarında hayati rol oynamaya devam ettiği görüşüne yer verdi.

Ağrotur Üssü sözcüsü, levhaların kaldırıldığını ve üs polisinin konuyla ilgili tahkikat başlattığını açıkladı. Sözcü İngiliz Hava Kuvvetlerinin hiçbir uçuşunda İsrail “savunma kuvvetlerine öldürücü yük götürmediği” iddiasında bulundu.