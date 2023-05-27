Yollara bir kurban daha

Ülkemizde yaşanan trafik kazaları can almaya devam ediyor. Bugün günün ilk saatlerinde Güzelyurt-Lefkoşa anayolunun Alayköy kavşağı yakınlarında yaşanan kazada bir yaya hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 00:40 sıralarında, Lefkoşa’da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 5-6 km'leri içerisinde Chiru NİCOLAE (E-44) yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği esnada aynı yol üzerinde yine yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen İskele’de sakin Engin KUZUCU (E-42)’ya çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu yaya Engin KUZUCU olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü tutuklandı.