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Yoldan çıkıp, galeriye girerek durdu

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Yoldan çıkıp, galeriye girerek durdu

Bugün saat 19.45 sıralarında, Lefkoşa  - Güzelyurt Anayolu üzerinde,  Barış Kızıldere (E-36), yönetimindeki NA 295 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi bölgesi yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Sultan Altınbeteri (K-39) yönetimindeki JJ 808 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkarak takla atan NA 295 plakalı araç yolun solunda bulunan Trucks Trading Ltd isimli iş yerinin çevre tellerine çarpıp iş yeri içerisinde bulunan iki tır araca çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan NA 295 plakalı araç sürücüsü Barış Kızıldere kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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