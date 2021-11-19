Yolda yürüyen üç gence saldırdılar

Lefkoşa’da 18 yaşındaki genç, dört kişi ile birlikte yoldan yürüyen üç kişiyi darp etti. Darp edilenlerin birinin çenesi kırıldı



Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim zarar, ciddi darp ve rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Haraç ve Şahin Berrak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Ali Gencer, 15.11.2021 tarihinde saat 00:15 raddelerinde Lefkoşa'da Zahra Sokak Üzerinde faaliyet gösteren Republic isimli barın önünde Lefkoşa sakinleri 18 yaşındaki Mehmet Haraç’ın önceki gün tutuklanan 17 yaşındaki Şahin Berrak ve aranan üç kişi ile birlikte bardan çıkıp araç park yerine doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin 23 yaşındaki Yusuf Veziroğlu, 23 yaşındaki Musa Kurtdağı ve 21 yaşındaki Ömer Faruk Arslan’ı üzerlerine saldırıp adı edilenleri ciddi bir şekilde darp ettikleri esnada Ömer Faruk Arslan'ın çene kemiğinde her iki yanda kırık oluşmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını belirtti.

Polis, aranan üç zanlı ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

