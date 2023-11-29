Yolcuların valizlerini soyup soğana çevirdiler

Havalimanı’ndan çıkış yapacak dört yolcunun valizlerinden para, ziynet eşyası ve eşyalar çalan İstanbul Handling’deki üç bagaj toplama görevlisi tutuklandı

KKTC Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde çalışan ve 2023 yılının Eylül- Kasım ayları arasında ülkeden çıkış yapacak 4 kişinin valizlerinden para, ziynet eşyası ve diğer bazı eşyaları çaldığı tespit edilen bir hava yolu şirketine ait bagaj toplama görevlisi üç kişi tutuklandı.Polisin Check in Operasyonu adını verdiği operasyon kapsamındaki geniş çaplı soruşturmada, zanlı olarak görülen 41 yaşındaki Serdar Atıcı, 45 yaşındaki Halil Yalçınkaya ve 29 yaşındaki Ali Varan yakalandı.Bahse konu şahısların, ülkeden çıkış yapacak dört ayrı şahsın valizlerini açarak içerlerinde muhafaza edilen 20 bin TL, 2 bin 700 Sterlin ile 20 Euro nakit parayı ve muhtelif ziynet eşyası, elektronik eşya, kol saati ve güneş gözlüklerini çaldıkları saptandı.Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde çalışan ve birçok bavuldan para ve eşya çalan Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve zanlı Ali Varan dün mahkemeye çıkarıldı.Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru olguları aktardı.Polis, Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan zanlıların 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında ülkeden çıkış yapacak olan yolcu A.H.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 2 bin 700 Sterlin nakit parayı çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların 27 Eylül tarihinde saat 09.45 sıralarında ise ülkeden çıkış yapacak yolcu F.G.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 20 bin TL nakit parayı çaldıklarını açıkladı.Polis, zanlıların 24 Ekim 2023 tarihinde, saat 02.00 raddelerinde ülkeden çıkış yapacak olan E.Ö.’ye ait bavulu açarak bavulun ön kısmında bulunan el çantası muhafaza edilen 18 ayar altın erkek kolye, 18 ayar altın erkek künye, 18 ayar altın bayan kolye, künye ve küpeden oluşan takı setini, 2 adet 18 ayar altın bileziği, 1 adet erkek kol saatini ve 20 Euro nakit parayı çaldıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların 6 Kasım 2023 tarihinde saat 00:40 raddelerinde ülkeden çıkış yapacak olan Ö.D.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 1 adet tek taş pırlanta yüzüğü, 1 adet beş taş pırlanta yüzüğü, 1 adet altın zincirli kolyeyi ve Swaroski marka küpeleri sirkat ettiklerini belirtti. Polis, yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, para ve eşyaların zanlıların çalıştığı tarih ve saatlerde çalındığını belirlediklerini açıkladı.Polis zanlı Atıcı’nın ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisinde elbise dolabının alt kısmında bulunan bavulun çerisinde birçok tablet, telefon kulaklık, laptoplar, airpodlar gözlükler, powerbank cihazları, elektronik sigara cihazları ile yine yatak odası içerisinde bulunan dolabın içerişinde poşetler içerisinde saatler ve birçok ziynet eşyaları tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlı Atıcı’nın ifadesinde suçunu itiraf ederek, yeni havaalanı açıldıktan sonra şut bölümünden birçok bavuldan diğer 2 zanlı ile birlikte eşyaları aldıklarını ve paylaştıklarını söylediğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.