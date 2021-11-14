banner583
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
67 0
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
152 0
 
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
50 0
Devlet ciddiyetine bakın!
Devlet ciddiyetine bakın!
424 0
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
27 0
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
12 0
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
42 0
banner661
banner726

Yine ölümlü kaza

banner476

banner714
Yine ölümlü kaza
banner721
Tatlısu - Geçitkale Anayolunda akşam saatlerinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucunda yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 17:15 sıralarında, Tatlısu - Geçitkale Anayolunun 5-6 km'leri arasında, 31 yaşındaki Harun TER , yönetimindeki SE 999 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 42 yaşındaki Ahmet HERGÜNER yönetimindeki LR 087 plakalı pick up araçla yüz yüze çarpışmaları sonucunda yaşandı.
Kaza sonucu, ağır yaralanan SE 999 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki kadın Gülcan TER, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan SE 999 plakalı araç sürücüsü Harun TER ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet TER (E-42) ile LR 087 plakalı araç sürücüsü Ahmet HERGÜNER (E-42) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin KARANLIK, Murat ÖZER (E-23), Levent KOROL (E-52), Ali ŞAHAN (E-60) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.