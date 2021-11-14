Yine ölümlü kaza

Tatlısu - Geçitkale Anayolunda akşam saatlerinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucunda yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 17:15 sıralarında, Tatlısu - Geçitkale Anayolunun 5-6 km'leri arasında, 31 yaşındaki Harun TER , yönetimindeki SE 999 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 42 yaşındaki Ahmet HERGÜNER yönetimindeki LR 087 plakalı pick up araçla yüz yüze çarpışmaları sonucunda yaşandı.

Kaza sonucu, ağır yaralanan SE 999 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki kadın Gülcan TER, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan SE 999 plakalı araç sürücüsü Harun TER ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet TER (E-42) ile LR 087 plakalı araç sürücüsü Ahmet HERGÜNER (E-42) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin KARANLIK, Murat ÖZER (E-23), Levent KOROL (E-52), Ali ŞAHAN (E-60) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.