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Yine kadına şiddet

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Lefkoşa’da Cuma Akar adlı kişi, kıskançlık yüzünden eşini feci şekilde darp etti. Tutuklanan zanlı, mahkemede teminatla serbest bırakıldı

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Yine kadına şiddet
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Lefkoşa’da yaşanan olayda eşini ciddi şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Cuma Akar mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru, zanlının 7 Ekim 2023 tarihinde Lefkoşa’da ikametgahları içerisinde kıskançlık yüzünden çıkan kavgada eşine tokat attığını, vücudunun çeşitli yerlerine vurduğunu, saçını çektiğini, yere düşmesini sağladıktan sonra sürükleyerek, evin dışına çıkardığını ve dışarıda yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdiğini ifade etti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden Polis uygun bir teminat talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.
 
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