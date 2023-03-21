Yine kadına şiddet!

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın kardeşi Erhan Yeşilırmak, kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın kardeşi Erhan Yeşilırmak'ın geçtiğimiz Cumartesi akşamı kız arkadaşını darp ettiği ve kadının polise başvurmasına karşın Erhan Yeşilırmak'ın tutuklanmadığı iddia edildi ancak bu iddia polis tarafından yalanlandı.

Polis, bir milletvekilinin erkek kardeşi tarafından darp edilen kadın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şahsın dün tespit edilerek, tutuklandığını ve aleyhinde gerekli yasal işlemin başlatıldığını bildirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün, sosyal medyada yapılan bir paylaşım ve internet üzerinden yayın yapan bazı basın yayın organlarında, bir milletvekilinin kardeşi olan erkek şahsın kadın arkadaşını darp edip, cep telefonunu gasp ettiği ve polisin söz konusu şahsı neden halen tutuklamadığı yönünde haberler yer aldığı ifade edildi.

Bahsi geçen olayın, 18 Mart tarihinde meydana geldiği, olayın müşteki tarafından dün polise rapor edildiği belirtilen açıklamada, olayın, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu erkek şahsın dün tespit edilerek, mahkeme emri gereğince tutuklandığı, aleyhinde gerekli yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün, bu olayda da görüleceği üzere, halktan gelen her türlü şikâyeti anında değerlendirdiği, kişilerin makam ve/veya statüleri ne olursa olsun tarafsızlığını koruyarak, hiçbir şahıs ve/veya zümreye ayrıcalık tanımadan, yansızlık ilkesine bağlı kalarak görevlerini yürüttüğü vurgulandı.

EMRAH YEŞİLIRMAK: “KARDEŞİMİ KORUMAM”

Öte yandan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, kardeşi Erhan Yeşilırmak'ın kız arkadaşını darp ettiği ve polis tarafından işlem yapılmadığı iddialarıyla ilgili “Kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam” dedi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Emrah Yeşilırmak şöyle dedi:

“Basına kardeşim ile ilgili yansıyan " Kadına karşı şiddeti " kesinlikle tasvip etmediğimi, şiddetle kınadığımı özellikle belirtmek isterim. Kadına karşı şiddeti kim yaparsa yapsın karşısında durmamız gerekir, dolasıyla "milletvekili kardeşi'dir" diye benim kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz. “

