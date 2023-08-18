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Yine iş kazası: 1 kişi yaralı

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Yine iş kazası: 1 kişi yaralı
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Bostancı’da meydana gelen iş kazasında, 6 metre yüksekten düşen inşaat işçisi Ali Yıldızhan (E-60) yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre  bu sabah 08.30 civarında Bostancı’da yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Ali Yıldızhan, inşaatın ikinci katında kalıp tahtalarını sökerken, kalıp tahtasının  çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yüksekten toprak zemine düştü.

Yıldızhan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı.  Soruşturma devam ediyor.

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