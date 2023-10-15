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Yıldırım-Kuzucuk anayolunda kaza: 3 yaralı

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Yıldırım-Kuzucuk anayolunda kaza: 3 yaralı
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Yıldırım-Kuzucuk Anayolunda, araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığı, ağaçlara çarparak savrulduğu kazada, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi ve araç sürücüsü yaralandı.
Polis açıklamasına göre, dün 22.00 sıralarında yaşanan kaza neticesinde yaralanan HM 720 plakalı araç sürücüsü Arda Yalın (E-18) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ kol ve bacağında kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi servisinde müşahede altına alındı; araçta yolcu olarak bulunan Orhan Çakır (E-16) ile  Aras Uysal (E-16) ise  tedavilerinin ardından taburcu oldu.
 
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