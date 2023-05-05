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Yeşilırmak’ın güneyinde yangın

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Yeşilırmak’ın güneyinde yangın
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Yeşilırmak köyünün güneyinde yangın çıktı.
Saat 13.00 sıralarında başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangının söndürülmesi için Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel ve çevre halkı müdahale ediyor.
Saat 14.00 itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınamadı.
 
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