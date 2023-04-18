Yerde buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar

Lefke’de yerde buldukları bir şahsa ait kredi kartını alıp 1105 TL’lik alışveriş yapan iki genç yakalandı

Lefke’de önceki gün meydana gelen hırsızlık olayında iki kişi tutuklandı.

Fadıl Nekipzade Caddesi üzerinde, 18 yaşındaki isminin baş harfleri A.Ş ve 19 yaşındaki isminin baş harfleri B.A.’nın, yerde buldukları bir şahsa ait kredi kartını alıp çaldıktan sonra, muhtelif yerlerden alışveriş yaparak, kredi kartından toplam 1105 TL harcadıkları tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek, tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Oturumlarını Güzelyurt’ta gerçekleştiren Lefke Kaza Mahkemesi’nde görüşülen tutukluluk duruşmasında yeminli şahadet veren Polis Memuru Erkan Yılmaz,

15 Nisan 2023 tarihinde, 18.45-19.00 saatleri arasında Lefke’de, Fadil Nekipzade Caddesi üzerinde aynı yerde sakin U.A.’ya ait Garanti Bankası kredi kartını düşürerek kaybettiğini belirterek, 16 Nisan 2023 tarihinde yapılan soruşturma ve araştırma sonucunda söz konusu kredi kartının zanlılar tarafından bulunarak sirkat edildiğini kaydetti.

Zanlıların söz konusu kredi kartıyla aynı gün muhtelif yerlerden alışveriş yapmak suretiyle toplam bin 105 TL’yi sirkat ettiğini dile getiren Yılmaz, A.Ş.’nin Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Güceller Ticaret Ltd.’den aynı kredi kartıyla toplam 550 TL değerindeki bir çift Nike marka spor ayakkabı ve bir adet Nike marka omuz çantasını satın aldığını ifade etti.

Yılmaz, satın alınan ürünlerin zanlının tasarrufunda tespit edilip emare olarak alındığına işaret ederek, zanlıların tutuklandığını anlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde suçlarını itiraf ettiğine dikkat çeken Yılmaz, ifadelerin teyit ve tekzip çalışmalarının yapılacağını vurguladı. Yılmaz, soruşturmanın yeni başladığını, kamera görüntülerinin inceleneceğini söyleyerek, zanlıların aleyhine 2 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, istenilen tutukluluk emrini verdi.

