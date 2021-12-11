Mağusa'da Anıt Çemberi'ne provokasyon amacı ile Yunan Bayrağı asmak isteyen Yiannis Statis, 3 gün tutuklu kalacak



Mağusa’da Zafer Anıtı'na Yunan Bayrağı atıp kaçan Yiannis Statis Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Zanlı mahkeme çıkışında, İngilizce olarak "özgürlük istiyorum", Rumca olarak da Yunanistan’ın milli sloganı olan “Ya özgürlük ya ölüm” ifadelerini kullandı.

Aracından çıkardığı Yunan Bayrağı'nı Mağusa merkezinde bulunan Anıt Çemberi'ne asmak isteyen Kıbrıslı Rum, vatandaşların şikâyeti üzerine olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından tutuklanmıştı.

