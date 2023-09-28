Vurgunun Detayları Dudak Uçuklattı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Dr. Fikri Koray’ın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 8 sahte reçete bulundu. Ocak-Ağustos ayları arasında 6 bin reçete yazdığı tespit edilen Dr. Koray, hazırladığı reçeteler karşılığında cüzi miktarda para aldığını itiraf etti

Ülke geneline yayılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Doktor Fikri Koray dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis olguları aktardı.Polis, zanlının evinde ve iş yerinde yapılan aramada Sosyal Sigortalar Dairesine ait belgeler geçirildiğini açıkladı.Polis, ayrıca 3 günde 16 reçete incelediklerini, 8 adedinin sahte çıktığını, bu 8 adetten 7 tanesinin aynı şahıs adına yazıldığını belirlediklerini açıkladı.Polis, zanlının gönüllü ifadesinde hazırladığı reçeteler karşılığında cüzi miktarda para aldığını itiraf ettiğini söyledi.Zanlının “Bana mesaj gönderildi, reçete yazdım” dediğini aktaran polis, zanlının hesaplarının incelemeye aldıklarını; kimlerin hesabına para yatırdığını araştıracaklarını ifade etti.Polis, zanlının 42 eczaneyle çalıştığını, Ocak-Ağustos ayları arasında 6 bin reçete yazdığını, yapılan araştırmada 6 bin reçeteden 152 tanesini meselede tutuklu bulunan İsmet Tufan’ın eczanesi için yazdığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifadesinde suçu nasıl işlediğini anlattığını açıkladı.Soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, sahte reçetelere yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından teslim alındığının araştırılacağını dile getirdi. Polis, Koray’ın hesabına para gönderen kişilerin ifadelerinin alınacağını belirterek zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Yargıç zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.Gemikonağı’nda eski bir binada bulunan 26 çöp torbasıyla ilgili İlksen Eczanesi sahibi İlksen Takak ve Atilla Köroğlu tutuklandı. Eczanesinde lavaboda yakılmış bazı belgeler, küpürü kesilmiş ilaçlar bulunan Eczacı Talak, evde bazı ilaçları imha etmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Çöpe atılan 2 bin 973 adet ilacın piyasa değeri ise 269 bin TL‘Sahte reçete’ soruşturması ada geneline yayılıyor. Gemikonağı’nda önceki akşam boş eski bir binada bulunan 26 çöp torbası ilaç soruşturması ile ilgili tutuklanan İlksen Eczanesi sahibi İlksen Takak ve kendisine yardım eden Atilla Köroğlu mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede ifade veren polis çavuşu olayın gündem olmasından dolayı zanlı Eczacı İlksen Takak’ın zanlı Atilla Köroğlu yardımı ile piyasa değeri 269 bin TL olan 2 bin 973 adet muhtelif markalarda ilaçları attıklarını tespit ettiklerini kaydetti.Polis, zanlı Eczacı İlksen Takak’ın evinde ve eczanede gerçekleşen aramada eczanesinde lavaboda yakılmış bazı belgeler, kupürü kesilmiş ilaçların yanında evde bazı ilaçları imha etmeye çalışırken suç üstü yakalandığını kaydetti.Soruşturmanın çok ciddi olduğunu kaydeden polis çavuşu olayın duyulması ile binlerce ilacı imha etmeye çalışan zanlı Takak’a yardım eden Atilla Köroğlu’nun kamera görüntülerinden tespit edildiğini kaydetti. İlaçları boş binaya zanlı Köroğlu’nun aracı ile götürdüklerinin tespit edildiğini kaydeden polis çavuşu zanlı Köroğlu’nun yardım maksatlı olay yerine gittiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.Öte yandan 26 çöp torbası içerisindeki ilaçların sırrı çözüldü.Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir eczaneye ait barkodu sökülmüş ilaçların, olası bir soruşturmadan saklandığı ortaya çıktı.Bir vatandaşın ihbarı üzerine ilaçlara ulaşan polis, sürdürdüğü tahkikatın ardından Gemikonağı’ndaki eczacıya ve ilaçları saklayan vatandaşa ulaştı.Barkodu sökülen ilaçlar, vatandaşa ulaşmazken, eczacının da bu yolla Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ilaçlar satıldı gibi gösterilerek parasını devletten aldığı ortaya çıktı.Soruşturma başlayınca korkan eczacının, bir arkadaşı aracılığı ile ilaçları sakladığı belirtildi.Yaşanan olay, bazı eczacıların vurgunu nasıl yaptığını da ortaya çıkardı.Barkodu sökülen ilaçlardan devlete yalan beyanda bulunan eczacı, devamında da farklı ambalajlara ilaçları aktararak yeniden satışından ekstra kazanç elde ettiği saptandı. Polis soruşturmasında tutuklanan birçok eczacının aynı yolu izlediği ortaya çıktı.Önce barkodları sökülen ilaçlar sahte reçetelerin üzerine yapıştırılıyor, devamında ise parası devletten alınan ilaçlar farklı şekillerde piyasaya sürerek ekstra kazanç elde ediliyor.Dr. Niyazi Perk’in eczacı Sercan Avcı adına Ocak-Ağustos ayları arasında 5 bin 205 adet reçete yazdığı ve bu reçetelerin karşılığının ödendiği tespit edildi. Polis, 5 bin reçetelerden 36’sının incelendiğini ve 36 reçetenin de sahte olduğunu kaydetti. Sercan Avcı, savunmasında “Yaşlılara yardım etmek için yaptım” dedi‘Sahte reçete’ soruşturma kapsamında biri polis 4 zanlı ek tutukluluk talebi ile yargı önündeydi. Soruşturma derinleştikçe, reçete sayısı artıyorAralarında bir polis memuru, bir eczacının olduğu toplam 4 kişi ‘sahte reçete’ soruşturma kapsamında yeniden ek tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.Mahkemede yeni detayları açıklayan polis, Eczacı Sercan Avcı'da 5 bin 205 reçete bulunduğunu ve sosyal sigortalar tarafından bu reçetelerin karşılığının ödendiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis 5 bin reçetelerden henüz 36’sının incelendiğini ve 36 reçetenin de sahte olduğunun belirlendiğini kaydetti.Polis yaptığı açıklamada eczanede yapılan aramada 74 adet küpürü kesilmiş ilaç bulunduğunu tutuklu bulunan Dr. Niyazi Perk’in Sercan Avcı'nın eczanesinde 3 bin 547 adet reçete yazdığının belirlendiğini kaydetti.Bunların ağustos ayında yazıldığını kaydeden polis çavuşu zanlı Doktor Niyazi Perk’in zanlı Sercan Avcı adına Ocak-Ağustos ayları arasında 5 bin 205 adet reçete yazıldığını kaydetti.Polis çavuşu, zanlı Sercan Avcı’ya Sosyal Sigortalardan Ocak ayından Ağustos ayının ilk haftasına kadar 5 bin 205 reçetenin karşılığının büyük bir kısmının ödendiğini aktardı. Zanlı Avcının hesaplarının incelenmesi gerektiğini kaydeden polis çavuşu, Sercan Avcı’nın itiraf niteliğinde “Yaşlılara yardım etmek iyilik olsun diye yaptım” şeklinde ifade verdiğini söyledi.İncelenen reçetelerin 36’sında suç tespit edildiğini kaydeden polis çavuşu, alınması gereken çok sayıda ifade, incelenmesi gereken reçeteler olduğunu belirterek zanlıların 8’er gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Yargıç, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.